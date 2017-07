O deputado federal catarinense Jorginho Mello está entre os quatro parlamentares do PR que foram substituídos pelo partido da titularidade da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O motivo: ele vai votar pela admissibilidade da denúncia apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer.

O parlamentar catarinense classificou como "errada" a atitude do partido, que estaria "defendendo o indefensável". Ele disse que o líder do PR na Câmara, José Rocha (Bahia) o procurou para falar da troca. O baiano teria dito que a substituição ocorreu em função de um "compromisso com o governo".

— Mas eu não tenho compromisso — disse o parlamentar de Santa Catarina.

Jorginho contou ainda que avisou ao partido que votará pela admissibilidade da denúncia, por isso foi substituído. Para o deputado, "o país precisa ser passado a limpo, nem que doa".

— Fui substituído porque não deixo nada nebuloso. Eu clareio a minha posição. Vou votar a favor e ponto final — completou Mello.

Além dele, foram substituídos os deputados Delegado Waldir (Goiás), Marcelo Delaroli (Rio de Janeiro) e Paulo Freire (São Paulo). Os substitutos são Bilac Pinto (PR-MG), Laerte Bessa (PR-DF), Magda Mofatto (PR-GO) e Milton Monti (PR-SP).

