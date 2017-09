Um acidente envolvendo três veículos deixou cinco pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (25) em São José, na Grande Florianópolis. A batida ocorreu no quilômetro 209 da BR-101, em frente ao Continente Shopping. As informações são da rádio CBN Diário.

Segundo os bombeiros, todas as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. Pelo menos duas faixas ficaram interrompidas no sentido Sul por mais de uma hora.

No domingo, três pessoas morreram em acidentes que ocorreram no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e na Serra Catarinense.

Leia mais

Álcool motiva dois terços dos crimes no trânsito em SC

Lei Seca: como Blumenau fiscaliza a combinação entre álcool e direção