Um homem ficou gravemente ferido em um acidente entre dois caminhões, na BR-101, em Imbituba, no Sul do Estado, na manhã deste sábado. O motorista de uma carreta bitrem, com placas de Içara, ficou preso nas ferragens após colidir atrás de um caminhão-baú, com placas de Itupeva/SP. A pista no sentido norte da rodovia, no Km 277, ficou totalmente trancada por mais de uma hora para a operação de retirada da vítima. Uma fila de cerca de 15 quilômetros se formou na região. Por volta de 11h30min, uma das pistas foi liberada para a passagem dos veículos, mas o trânsito segue lento.

De acordo com o chefe de socorro do Corpo de Bombeiros de Imbituba, Sargento Nelson Monteiro de Cabral, o bitrem, ao bater atrás do caminhão, fez um "L", fechando as duas pistas da BR-101. A equipe levou cerca de uma hora para retirar o motorista da carreta das ferragens. O homem estava consciente quando deixou o local do acidente, disse o sargento, mas apresentava diversas fraturas no corpo. A vítima foi levada ao Hospital São Camilo, em Imbituba. O motorista do outro caminhão não ficou ferido.

Foto: Corpo de Bombeiros de Imbituba / Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), como apenas uma pista do sentido norte está liberada, os motoristas precisam dirigir com atenção na região. Há muito óleo na pista. Os caminhões devem ser retirados do local até o início da tarde, para os bombeiros fazerem a limpeza da rodovia.

