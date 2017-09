Duas pessoas morreram em acidentes de trânsito em rodovias estaduais entre a noite de quarta-feira (27) e a madrugada desta quinta-feira (28), em Santa Catarina. A primeira batida ocorreu por volta de 19h de quarta em Turvo, no Sul do Estado.

Uma ciclista de 52 anos foi atingida por um veículo no quilômetro 30 da SC-285. A mulher não resistiu aos ferimento e morreu no local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), O motorista fugiu e não prestou socorro.

No início da madrugada desta quinta-feira, pouco depois da meia-noite, um motorista de 43 anos morreu em um acidente na SC-480, em Xanxerê, no Oeste. Ele dirigia um Saveiro que bateu de frente com um Corsa conduzido por uma jovem de 20 anos. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

