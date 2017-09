Um homem de 18 anos foi indiciado nesta sexta-feira dentro da investigação do atentado com bomba de fabricação caseira que deixou 30 feridos no metrô de Londres, informou a polícia britânica.

Ahmed Hassan, que foi detido no sábado passado, um dia depois do atentado, foi indiciado por tentativa de assassinato e utilização de explosivos, segundo a polícia em um comunicado.

* AFP