Um homem de 18 anos foi indiciado nesta sexta-feira dentro da investigação do atentado com bomba de fabricação caseira que deixou 30 feridos no metrô de Londres, informou a polícia britânica.

Ahmed Hassan, que foi detido no sábado passado, um dia depois do atentado, foi indiciado por tentativa de assassinato e utilização de explosivos, segundo a polícia em um comunicado.

Hassam foi preso no porto de Dover, um lugar de trânsito para a outra margem do Canal da Mancha, um dia depois que um artefato explodiu em um vagão do metrô na estação de Parsons Green, deixando 30 feridos.

Segundo a imprensa britânica, trata-se de um órfão iraquiano que vivia em uma casa de Sunbury-on-Thames, a 20 km da capital britânica, e que pertencia a um casal de idosos que o acolheu.

Desde então, outras três pessoas foram detidas em relação ao atenado de 15 de setembro. Outras duas foram colocadas em liberdade sem acusações.

O grupo Estado Islâmico reivindicou o atentado, mas as autoridades britânicas ainda têm duvidas sobre a autoria do ataque.

* AFP