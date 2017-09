Um acidente no começo da manhã deste domingo na BR-470, em Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, matou o agente penitenciário Ezequiel Ortiz, 26 anos. Ele dirigia um Palio, com placas de Curitibanos, que bateu de frente com um caminhão de Erechim (RS), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A batida ocorreu no km 240,9 da rodovia, às 7h45min. O condutor do caminhão, Edgar José Puerari, 51, saiu ileso. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado (SJC), Ortiz estava a caminho de São Cristóvão do Sul, onde trabalhava na penitenciária local.

A SJC emitiu uma nota de pesar na tarde deste domingo. Veja abaixo:

Nota de Pesar

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania informa o falecimento do Agente Penitenciário ACT EZEQUIEL ORTIZ em acidente rodoviário no seu trajeto para Penitenciária da Região de Curitibanos no município de São Cristóvão do Sul. Manifestamos nosso pesar e condolências à família e amigos.o corpo está sendo velado na Capela Mortuária da funerária Nossa Senhora Aparecida em Curitibanos.

