Além do reforço dos voos internacionais, alta temporada em Santa Catarina também terá incremento da malha viária nacional. Serão pelo menos 12 voos extras partindo e chegando dos aeroportos de Florianópolis e Navegantes para Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Dez dessas viagens adicionais, conforme dados repassados pela Agência Nacional da Aviação (Anac), já estarão disponíveis em setembro e outubro. As demais passaram a integrar o quadro de voos em dezembro.

A previsão é de 56 decolagens diárias contra 48 em 2016, sendo que a maior concentração de voos extras será para São Paulo, no aeroporto de Viracopos, com cinco saídas diárias – fora da temporada são quatro _ e para o Rio de Janeiro, com duas por dia.

Além dos itinerários informados pela Anac, a companhia ressalta rotas inéditas, como voos diretos de Florianópolis para Caxias do Sul e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Decolagens para Curitiba (sete por semana), Foz do Iguaçu (cinco por semana), Maringá e Londrina (dois por semana), no Paraná, também estão previstas. Além disso, também aumentou de dois para três o número de voos semanais para Passo Fundo, também no RS.

Ainda sem dados fechados para o verão, a Gol Linhas Aéreas tem voos extras para o Estado previstos para outubro, focando em atender o público que viaja para a Oktoberfest. Conforme a assessoria da companhia, entre os dias 7 e 28 serão 32 viagens (ida e volta) de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro para Navegantes.

O aumento da oferta durante outubro e na alta temporada impacta diretamente na quantidade de pessoas que circulam pelas cidades catarinenses e, consequentemente, impulsiona os comércios locais, elevando os números do setor, analisa o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/SC), Ivan Tauffer. Ele pondera que a previsão de aumento da movimentação turística na alta temporada é gatilho para alavancar também os números de contratações temporárias na época:

— Temos uma expectativa de que vai haver mais empregos temporários. Algo na projeção de 2% a 4%, comparado ao ano passado. Um pequeno movimento (de admissões) já começa em outubro, mas a tendência é subir em novembro, sendo que as grandes contratações ocorrem mesmo no início de dezembro.

