O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE), afirmou na tarde desta segunda-feira, 25, que o Executivo não deixará caducar a medida provisória (MP) que cria o novo Refis. De acordo com o parlamentar sergipano, lideranças partidárias devem fechar ainda hoje um novo acordo com o governo sobre o texto da proposta, para tentar votá-la até o fim desta semana no plenário da Câmara.

"Fechamos ainda hoje o texto. Caducar, não, de maneira nenhuma", afirmou Moura ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, ao ser questionado se o governo continuava com a ideia de deixar a MP caducar, informação que circulava nos bastidores até a semana passada. Como mostrou a reportagem, a equipe econômica queria deixar a proposta perder a validade, pois já estaria satisfeita com a arrecadação com o programa até agora.

Moura e o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), estão tendo uma série de reuniões nesta segunda-feira no Palácio do Planalto para tentar chegar a um acordo sobre o texto. Parlamentares correm contra o tempo para fechar o acordo antes do fim desta semana. Eles precisam aprovar as mudanças nas regras originais do Refis antes de sexta-feira, 29, data em que o prazo de adesão ao programa em vigor se encerra.