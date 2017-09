Foi assinada nesta terça-feira (26), pelo prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, e representantes da Colônia do João Paulo a ordem de serviço para o início da execução do trapiche do bairro. O contrato com a empresa especializada vencedora de licitação na modalidade concorrência, tipo menor preço, a construtora Concretil, já foi assinado. A empresa tem até cinco dias para iniciar as obras a contar da assinatura.

A estrutura, reivindicada há mais de 20 anos pelos pescadores artesanais da região, vai possibilitar que eles atraquem os barcos no mar sem risco de encalharem na lama, além de tirar com mais facilidade das embarcações os produtos da pesca. Hoje o cenário é complemente diferente: o esgoto que jorra no mar transformou a areia da praia em uma lama escura e poluída, e o mau cheiro é bem forte. Para piorar, urubus enormes disputam com as gaivotas os restos de peixe. Com o trapiche, 87 famílias de pescadores serão beneficiados ao todo.

O projeto está orçado em R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2,3 milhões do governo federal, e o restante, recursos próprios da Prefeitura. Está prevista a execução de um píer de concreto pré-moldado com 210 metros de extensão, 3,75 metros de largura e até dois metros de profundidade, dependendo da maré. Além da instalação de uma "linha flutuante", que é um equipamento que vai acompanhar o movimento da maré, fixado ao trapiche. Essa estrutura deve facilitar o embarque e desembarque de pessoas e a carga e descarga dos produtos relativos à pesca.

O trapiche será construído na altura do final da Servidão Nonô, próximo da Associação dos Pescadores do João Paulo e dos ranchos de pescadores locais, mesmo local da assinatura da ordem de serviço.

A assinatura da ordem é uma vitória da colônia de pescadores, que por pouco não viu o recurso do governo federal já garantido voltar para Brasília. A prefeitura publicou o edital de licitação no último dia previso, 20 de junho, quando nenhuma empresa se interessou. O município recorreu à Brasília e conseguiu relançar o edital, e a Concretil foi a única interessada.

Foto: Marco Favero / Agencia RBS