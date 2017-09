Com o início do horário de verão no Brasil, em 15 de outubro, e o término do horário de verão nos Estados Unidos, em 5 de novembro, a B3 alterará, a partir de 16 de outubro, os horários de negociação de seus mercados de bolsa e balcão organizado nos segmentos BM&F e Bovespa.

No mercado à vista, a negociação começará às 10 horas e irá até às 18 horas. Atualmente, o pregão regular acontece entre 9 horas e 17 horas. Não haverá after market durante a vigência dos novos horários.

O cancelamento de ofertas em todos os mercados passará a ser feito entre às 9h30 e às 9h45. Das 9h45 às 10 horas ocorrerá a pré-abertura.

O mercado de opções sobre ações funcionará entre 10 horas e 17h55, e as opções sobre índice de ações entre 10 horas e 17h50.

No segmento BM&F, a negociação de futuros de commodities agrícolas varia de acordo com o produto, começando às 9 horas e indo até às 17h20.