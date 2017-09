O Banco de Desenvolvimento da Ásia elevou sua projeção de crescimento para as economias em desenvolvimento da região, já que o comércio global e as condições nas maiores economias têm melhorado mais que o esperado. O banco sediado em Manila informou que espera agora que a economia das nações da região cresça 5,9% neste ano e 5,8% em 2018. Anteriormente, projetava avanço de 5,7% para os dois anos.

A instituição afirmou que uma retomada no comércio, a expansão mais consistente nos EUA, no Japão e na zona do euro e um melhor desempenho da China têm melhorado a perspectiva para os 45 países cobertos pela avaliação.

Por outro lado, o Banco de Desenvolvimento da Ásia cortou sua projeção de crescimento da Índia neste ano fiscal de 7,4% para 7,0%, após um resultado inesperadamente fraco do Produto Interno Bruto (PIB) indiano no trimestre passado. O resultado reflete em parte a liquidação de estoques por empresas antes de mudanças em um impostos sobre bens e serviços. O banco diz, porém, que os problemas devem ser temporários e que a perspectiva para o restante do ano no país permanece positiva. No ano fiscal de 2018, a expectativa é de crescimento de 7,4%. No caso da China, por exemplo, a projeção para 2017 é de avanço de 6,7%. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.