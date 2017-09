O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país inalterada em 1,75%, em uma decisão amplamente esperada por analistas, dias depois das eleições gerais no país, que poderiam significar mudanças para a atual composição da autoridade monetária.

Em sua primeira reunião de política monetária sob o comando interino de Grant Spencer, o RBNZ não alterou a taxa de juros, dando continuidade à política de reequilíbrio da economia, afirmando a necessidade de impulsionar a inflação em relação aos riscos do mercado imobiliário neozelandês. Os economistas esperam que os juros permaneçam inalterados por algum tempo, com o banco central resistindo ao impulso de seguir o movimento de outras autoridades monetárias, como o Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

"A política monetária permanecerá acomodatícia por um período considerável. Muitas incertezas permanecem e a política pode precisar ajustar em conformidade", disse Spencer. Após a decisão, o dólar neozelandês perdeu força, sendo cotado a US$ 0,7201 ante US$ 0,7227 pouco antes da decisão. Fonte: Dow Jones Newswires.