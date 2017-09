O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira que adotará antes de 2020 uma taxa de juros diária interbancária, que acompanhará as demais taxas de referência para os bancos privados da zona do euro.

Desde 1999, os bancos da zona do euro emprestam dinheiro diariamente aplicando o Eonia (Euro Over Night Index Average), um índice elaborado por um grupo de bancos voluntários.

Mas o índice perdeu vários membros nos últimos anos e isso está afetando sua confiabilidade, o que explica a iniciativa da instituição europeia.

Para o BCE é fundamental contar com um índice de referência, que também serve para calcular as taxas dos empréstimos bancários ou as de vários produtos financeiros.

