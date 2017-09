O Banco Central Europeu (BCE) disse nesta quinta-feira que publicaria uma nova taxa de juros overnight não garantida com base nos dados disponíveis para o BCE e outros bancos centrais de países que utilizam o euro.

O anúncio marca o mais novo passo em um esforço global dos bancos centrais para desenvolver alternativas à Libor, que é uma referência fundamental no sistema financeiro. De acordo com o BCE, a taxa seria produzida antes de 2020 e serviria além das taxas produzidas pelo setor privado.

O movimento ocorre quando os bancos centrais assumem o controle crescente das taxas de juros overnight, após os escândalos no setor privado. Em julho, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) afirmou que eliminaria a Libor, uma referência que é usada para fixar o preço de trilhões de dólares em empréstimos e derivativos em todo o mundo, mas que foi atingida por um escândalo quando investidores revelaram manipulação de dados para definir a taxa.

Também no mês passado, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) abriu para comentários públicos três propostas de taxas de referência para as empresas que utilizam os Treasuries como garantia para empréstimos de curto prazo.

"Os benchmarks de taxa de juros estão atualmente passando por reformas profundas. O BCE decidiu agir, já que as taxas de referência têm um importante papel de ancoragem nos contratos dos mercados financeiros", disse o banco central, em um comunicado.

De acordo com o BCE, os "recursos de alto nível" da nova taxa seriam comunicados aos participantes do mercado no decorrer do próximo ano, sendo possível o fornecimento de um feedback sobre o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.