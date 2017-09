Uma carga de concreto despencou da obra do edifício Yachthouse no final da manhã desta segunda-feira. Carros que estavam estacionados ao lado da construção foram atingidos, mas não há feridos. A prefeitura informou que a Avenida Normando Tedesco, onde fica a obra, ficará interditada até 14h e o trânsito será desviado para a Rua 4600.

O Yachthouse figura no ranking internacional The Skyscrapper Center como o maior prédio residencial do Brasil, com 81 andares. A carga caiu do 50º pavimento.

Em nota, a construtora informou que o incidente ocorreu durante a concretagem dos pilares na torre 2, feita por uma empreiteira contratada. Uma das bases que seguram os alicerces até que o cimento esteja seco se rompeu e o concreto vazou. As bandejas de proteção se romperam com a pressão, o que provocou os estragos.

O vereador Marcelo Achutti (PP), que acompanhou o acidente, disse que vai cobrar providências da prefeitura de Balneário Camboriú. O parlamentar também quer procurar o Ministério Público.

Leia a nota da construtora na íntegra:

A Construtora Yachthouse Incorporadora Ltda, devido ao incidente ocorrido nessa manhã (25/09/2017) no canteiro de obras, vem a através desta nota esclarecer que:

1 – A empreiteira SAES é a empresa terceirizada responsável pela execução da estrutura do empreendimento, e estava procedendo a concretagem dos pilares do 50º pavimento, da Torre 02;

2 – Ocorre que, a base dos pilares são alicerçadas em uma “régua de sustentação” até o endurecimento do concreto. Entretanto, uma das madeiras rompeu e deslocou todo o concreto para o “sistema de forca” – proteção em tela dupla- e ainda, as bandejas de periferia foram consequentemente rompidas devido à pressão, despejando o concreto na Avenida Normando Tedesco. Além disso, salienta-se que não houve qualquer queda de guindaste ou equipamento fixo da obra;

3 – A Yachthouse Incorporadora informa que não houve nenhum incidente envolvendo transeuntes e funcionários, ocasionando apenas em danos materiais nos veículos estacionados na via;

4 – A Yachthouse Incorporadora está tomando todas as providencias necessárias para assegurar o trânsito na via e a segurança dos transeuntes, com a devida limpeza e o reparação dos danos causados, e reiteramos nosso compromisso com a segurança de todos os envolvidos no empreendimento;

5 – A Yachthouse Incoporadora informa que a obra respeita todos os critérios de segurança e é assistida pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, e ainda, possui todas as proteções coletivas a segurança do trabalho;

Diante disso, a Yachthouse Incorporadora fica à disposição para qualquer esclarecimento sobre os fatos.

A diretoria.