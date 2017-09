O constrangimento da cerimônia de posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, é o retrato do esdrúxulo momento político pelo qual passa o país. Os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), são investigados. Na lista da Odebrecht, Eunício tem apelido de Índio e Rodrigo, Botafogo. Segunda, os três estavam à mesa das autoridades, entre a nova chefe da PGR e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. Nas próximas semanas, as duas terão que tomar decisões sobre os processos que envolvem essas figuras. Apesar das desconfianças, Dodge e os procuradores que integram a nova equipe têm uma biografia a zelar. É difícil acreditar que queiram entrar para a história como os responsáveis pelo engavetamento da maior operação de combate à corrupção da história. Mas não é impossível. Casos ainda mais escabrosos poderão cair na mão de Dodge, como uma possível delação premiada do ex-ministro Geddel Vieira Lima, o homem de R$ 51 milhões. Um grupo poderoso prefere que Geddel continue quieto. Por essas e outras é que o constrangimento só cresce.

Mês da oração

Não pegou bem o vídeo do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) em que ele pede orações pela economia. A gravação foi enviada a um evento de pastores da Assembleia de Deus, no Rio. Fiador do governo, Meirelles está de olho no voto evangélico para um eventual projeto eleitoral para 2018. Lideranças do mercado acharam o tom do discurso no mínimo estranho.

Afinado

O governador Raimundo Colombo (PSD) convidou Henrique Meirelles para dar uma palestra a empresários de Santa Catarina em outubro. A medida está afinada com a estratégia do ministro Gilberto Kassab, presidente licenciado do partido, de badalar uma possibilidade de candidatura de Meirelles em 2018.

