Apesar das disputas na base de apoio, o governo espera conseguir 300 votos em plenário para barrar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral). Essa era a meta da primeira denúncia, que não foi alcançada por infidelidades de última hora. Deputados pressionados pelos eleitores ou não apareceram ou mudaram de ideia na hora da sessão. Esse placar seria um aumento de 10%, puxado, em especial, pelo PSDB. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur (PRB-SP) acredita que o líder dos tucanos vai liberar a bancada, ajudando o Planalto a obter um placar mais confortável.

Vale lembrar que bastam 172 votos para que a denúncia não siga adiante, mas é importante para o Planalto mostrar que continua contando com um forte apoio do plenário da Câmara. A estratégia de apressar os trabalhos, no entanto, não começou bem para o governo. A leitura da denúncia foi adiada de segunda para terça por falta de quórum. É clara a desmobilização das bancadas, até mesmo da oposição. Mesmo assim, os governistas mantêm a expectativa de levar o assunto para o plenário entre os dias 18 e 19 de outubro. Quem não gostou das previsões foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

- Acho que o Palácio tem que fazer defesa dele e deixar para a presidência da Câmara a definição da data – disse, irritado.

CPMI JBS

Os integrantes da CPMI da JBS voltam a se reunir nesta terça para votar uma série de requerimentos, inclusive para liberação de sigilos telefônicos de Joesley Batista e Ricardo Saud. A comissão conta com três catarinenses na suplência: os deputados federais peemedebistas Celso Maldaner e Valdir Colatto, além de João Rodrigues (PSD).

Sem convicção

Em um mesmo dia, o ministro Fernando Coelho Filho (Minas e Energia) precisou voltar atrás em duas ideias sem pé nem cabeça. A decisão mais importante é a revogação do decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca). Mas o ministro teve também que garantir que não mudará o horário de verão.

Quem vai?

Na reunião de governistas no Palácio do Jaburu, foram discutidos cinco nomes para a relatoria da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Três mineiros estão entre os cotados: Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), Bilac Pinto (PR-MG) e Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), além de Ronaldo Fonseca (PROS-DF) e Jones Martins (PMDB-RS). A decisão é do presidente da Comissão, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG).

