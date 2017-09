Os aliados de Michel Temer têm pressa. Se o Supremo Tribunal Federal decidir enviar à Câmara a segunda denúncia contra o presidente da República, a ideia é acelerar os trâmites da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário. A avaliação dos articuladores do Planalto é que Temer tem, com folga, os votos suficientes para engavetar mais essa denúncia. Há quem questione a capacidade do peemedebista de enfrentar novos escândalos, em especial diante ao alto grau de impopularidade. A pesquisa CNT/MDA mostra que a rejeição ao governo chega a 75,6%, o pior índice da série histórica. Para completar, 58,6% dos entrevistados declaram não ter nenhuma confiança no presidente. Um resultado que, mais uma vez, não surpreende. Apesar da melhora nos indicadores econômicos, o cidadão não sente os efeitos em aumento no poder de compra. Além disso, Temer foi tragado pelos escândalos de corrupção. É difícil não ligar o governo peemedebista a imagem dos R$ 51 milhões do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Dentro do cenário, deputados da tropa de choque da Presidência não escondem a preocupação com um acordo de delação premiada de Geddel. Temer conseguiu sobreviver a um julgamento no TSE e a uma denúncia, mas há quem duvide que escaparia das inconfidências de um velho amigo.

Terceirizou

Um deputado de oposição entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber os critérios do programa de distribuição de ambulâncias aos municípios. O técnico que atendeu pediu que o parlamentar buscasse informação na Secretaria-Geral de governo. Prefeitos comentam que o governo estaria usando o programa em troca do voto de deputados contra a segunda denúncia.

Digital

A partir do final de setembro, trabalhadores poderão solicitar o seguro-desemprego pelo celular, sem enfrentar filas. Essa é promessa do ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho). Já a carteira de trabalho digital será lançada em novembro.

Logo ali

Os petistas comemoram o primeiro lugar de Lula na pesquisa CNT/MDA para a Presidência, mas sabem que a delação premiada do ex-ministro Antonio Palocci poderá obrigar o partido a buscar, às pressas, um plano B para 2018.

