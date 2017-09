Cargos e emendas serão utilizados mais uma vez pelo Palácio do Planalto para garantir o voto de uma base aliada que costuma cobrar caro pela fidelidade. É o recomeço do feirão, com a diferença que existe um saldo a ser resolvido pelo governo com os aliados. As promessas feitas na primeira denúncia ainda não foram cumpridas. Também o engavetamento da segunda será garantido com base no antigo método do toma lá, dá cá. O Ministério do Planejamento deve descongelar R$ 10 bilhões do orçamento, garantindo uma folga aos ministérios e a oportunidade de "fazer política", como gostam de dizer os parlamentares. Questionado se ainda existem cargos à disposição para acomodar afilhados de deputados, um integrante da tropa de choque de Michel Temer não hesitou:

- Ah, sempre tem. Ô povo que gosta de cargo, né?

E assim começam as discussões na Câmara a respeito da segunda denúncia contra o presidente por obstrução de justiça e organização criminosa.

Bem feito

Do deputado Mauro Mariani (PMDB-SC) sobre a dificuldade do Congresso em encontrar uma saída para o financiamento de campanha em 2018:

- Bem feito. Quem mandou acabarem com o financiamento privado de campanha? Era só regulamentar.

Atração

O senador Ronaldo Caiado (DEM-GO) não assume oficialmente, mas ele deve mesmo concorrer ao governo de Goiás em 2018. Mas o DEM não abriu mão da candidatura própria. A ala jovem do partido alimenta esperanças que o tucano João Doria, prefeito de São Paulo, resolva mudar de partido.

Tensão

Informações da delação premiada do doleiro Lúcio Funaro está deixando em polvorosa o quarto andar do Palácio do Planalto, onde ficam os gabinetes da Casa Civil e da Secretaria Geral da Presidência. Funaro era operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha.

