A decisão da 1º turma do Supremo Tribunal Federal contra Aécio Neves (PSDB-MG) uniu oposição e governistas no plenário do Senado. Partidos deixaram as diferenças de lado e se abraçaram, unidos pela força do corporativismo. Senadores do PSDB, PT e PMDB colocaram em campo uma articulação para garantir tanto a derrubada do afastamento das atividades, quanto o recolhimento noturno. Líder dos tucanos, o senador Paulo Bauer (SC) reclamou que a decisão do Supremo "não se justifica". O presidente da Casa, Eunício Oliveira (PMDB-CE) declarou que se a "Constituição foi ferida, o Senado tomará providências". O petista Jorge Viana (AC) quer que o assunto seja tratado pela Comissão de Constituição e Justiça. Eles estão é legislando em causa própria. Em todos esses partidos há senadores respondendo a processos no STF e os parlamentares buscam uma blindagem. A decisão dos ministros do Supremo gerou dúvidas e não está livre de questionamentos. Até o ministro Marco Aurélio Mello – que não desvia de uma polêmica – afirmou que a decisão pode ser revisada. Mas poucas vezes, eu vi o Senado tão mobilizado.

Ao ataque

Em um vídeo nas redes sociais, Renan Calheiros (PMDB-AL) voltou a atacar Michel Temer e o culpou pela crise entre os poderes. Em 26 segundos, o senador afirma que Temer é menos que a cadeira que ocupa, não tem legitimidade e por isso contribui para o impasse entre os poderes.

- Não se trata de defender Aécio. Trata-se de salvar a democracia – discursou.

Vinho

O novo presidente da Frente Parlamentar em defesa da Uva, Vinho e Espumantes assume com a espinhosa missão de ajudar a convencer a equipe econômica a editar um decreto reduzindo o valor do IPI de 10% para 5%. Afonso Hamm (PP-RS) tomou posse em um almoço, reunindo lideranças do setor, que torcem para que a medida saia do papel do início de 2018. Os deputados catarinenses Valdir Colatto (PMDB) e Ronaldo Benedet (PMDB) participaram do evento.

Dois pesos

No plenário, Roberto Requião (PMDB-PR) procurou Paulo Paim (PT), pedindo apoio a Aécio. A articulação já é para assegurar votos a favor do tucano. Paim ponderou:

- Mas se votei a favor da prisão do Delcídio do Amaral (ex-PT), como vou salvar o Aécio?

