Aliados do presidente Michel Temer querem encerrar a fatura da segunda denúncia dentro de 15 dias. O Supremo Tribunal Federal deve concluir o julgamento ainda nesta quinta, mas já há maioria a favor do encaminhamento imediato do processo à Câmara. Na quarta, no parlamento, não passava pela cabeça do mais fiel dos defensores de Temer que a denúncia pudesse voltar para a Procuradoria-Geral da República. Por isso, as articulações para a escolha do relator na Comissão de Constituição e Justiça já são intensas. O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) chegou a defender o nome de Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), responsável pelo relatório favorável a Temer na primeira denúncia. Quem decidirá o nome é o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), que já revelou à coluna: usará critérios técnicos. O Planalto tem maioria na Comissão e tem votos em plenário para barrar mais essa denúncia. O presidente é acusado de organização criminosa e obstrução de Justiça. Mas o que não falta no plenário é deputado enrolado com a Justiça, disposto a reforçar o coro das críticas a Rodrigo Janot.

Trocas

À coluna, o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), lamentou que o PP tenha afastado o deputado Esperidião Amin dos trabalhos da comissão. O partido tomou a decisão na votação da primeira denúncia, para contemplar um voto favorável a Temer. Pacheco afirmou que Amin era um parlamentar experiente e assíduo.

- Faz falta – reconheceu o presidente.

Em fatias

Apesar do agravamento da crise, a equipe econômica não quer jogar a toalha quanto à votação da reforma da Previdência, mesmo que fatiada. Textos alternativos já estão prontos, com idade mínima e mudanças para o funcionalismo público. Os mais otimistas acreditam que, enterrando a segunda denúncia, esse debate pode começar.

Calcanhar

Da entrevista de Rodrigo Janot ao Correio Braziliense, uma das frases que mais irritou os governistas que circularam ontem no Congresso foi:

- Não tenho amigo com R$ 51 milhões em apartamento. A ameaça da delação do ex-ministro Geddel Vieira Lima é, hoje, o principal fantasma do Planalto.

