A tropa de choque do presidente Michel Temer começa a semana refazendo os mapas de votos. A estratégia é assegurar uma vitória robusta na votação da denúncia ainda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para que o placar no plenário seja mais vantajoso do que na primeira denúncia. Uma missão que pode parecer impossível, diante do encolhimento da base de apoio e do mal-estar com as cobranças do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na prática, não é bem assim. Neste segundo round, o corporativismo estará ainda mais presente. Quanto ao medo de desgaste junto ao eleitor, os deputados favoráveis a Temer estão usando a mesma desculpa: a economia está melhorando, então, para que mexer com o presidente? Ao governo, é importante conseguir aumentar o número de votos favoráveis ao sepultamento da denúncia. Um resultado positivo alimentará a esperança de quem ainda acredita na votação de um pedaço das reformas da Previdência e tributária até o final do ano. Deputados que não apareceram na primeira votação por esquecimento, doença ou covardia já estão recebendo telefonemas em nome de Temer.

Esvaziou

Chama a atenção o silêncio do Ministério da Justiça diante das ações do governo federal no plano de segurança do Rio. Técnicos da área estão descontentes, lembrando que a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que deveria estar à frente do processo, não tem pessoal, recursos e ainda sofre com indicações políticas.

Planejamento?

Um ano depois das Olimpíadas, o ex-secretário de Grandes Eventos Andrei Rodrigues chama de esquizofrênica a operação do Rio. Segundo ele, faltam integração e planejamento. Delegado da PF, lembra que, ainda antes dos Jogos, foi oferecido o equipamento de vídeo-monitoramento para o Estado ou a prefeitura. Não aceitaram, alegando custos. Agora, estão falando em comprar.

Na manga

Na falta de consenso sobre um modelo de financiamento de campanha, vai aumentar nesta semana a pressão daqueles parlamentares que apoiam a volta do financiamento privado. No Senado, há proposta pronta para ser votada.

Acompanhe as publicações de Carolina Bahia

Carolina Bahia: será enterrada

Carolina Bahia: pressa e impopularidade

Carolina Bahia: é constrangedor