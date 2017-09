O diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Bernardo Salomão, e o diretor-jurídico da companhia, Luciano Ferraz, vão se reunir no início da tarde desta terça-feira, 26, com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). A audiência ocorre a um dia do leilão das usinas hidrelétricas de Miranda, Jaguara, São Simão e Volta Grande, alvo de disputa judicial entre o governo federal e a Cemig.

Também nesta terça, às 14 horas, Salomão se encontra com a ministra-chefe da Advocacia-Geral da União, Grace Mendonça.

Na última quarta-feira, 20, Toffoli suspendeu um acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que travava as negociações abertas pelo governo federal com a Cemig para discutir a concessão das quatro usinas. Na prática, a decisão do ministro abre caminho para que os dois lados voltem a tentar uma conciliação.

Na última sexta-feira, 22, a Cemig fez um novo pedido ao ministro para que suspenda o leilão. A companhia alega que é preciso suspender o leilão para que as negociações possam ocorrer.