1 - Chapecoense vence e abre vantagem do Z-4 da Série A

Uma vitória para respirar na tabela. A Chapecoense venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na tarde deste domingo, na Arena Condá, e abriu quatro pontos da zona de rebaixamento. A Ponte Preta ficou nos 28 pontos. A Chape tem 31 e precisa de cinco vitórias para chegar aos 46, pontuação projetada pelo clube para garantir a permanência na Serie A do Campeonato Brasileiro .

Foto: Márcio Cunha / Especial

2 - Último suspeito de participação na morte de PM em Joinville é preso

O último suspeito de ter participação direta na morte do policial militar Joacir Roberto Vieira foi preso na noite deste sábado em Joinville. Segundo informações da Delegacia de Homicídios (DH), o homem, de 21 anos, teria participado diretamente da execução do crime. Ele foi apontado pela DH como o condutor do primeiro carro utilizado durante a fuga.

3 - Semana com sol entre nuvens em Santa Catarina

O começo da semana será de predominância do céu nublado em Santa Catarina . Segundo a Epagri/Ciram, haverá variação de nuvens em todas as regiões do Estado. As temperaturas serão altas à tarde, principalmente no Oeste, onde nesta segunda-feira o termômetro deve passar dos 30ºC.

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Diário Catarinense

4 - Venezuela e Coreia do Norte entre os países com proibição de viagens para EUA

Venezuela, Coreia do Norte e Chade foram incluídos neste domingo em uma nova lista de países com proibição de viagens para os Estados Unidos por sua pouca segurança ou falta de cooperação com as autoridades americanas, informou o governo. Washington impôs uma proibição total de viagens aos cidadãos da Coreia do Norte e do Chade, enquanto as restrições para a Venezuela se limitam aos funcionários de uma longa lista de órgãos governamentais e seus familiares.

Foto: YONHAP / AFP

5 - Terceiro dia de ocupação na favela da Rocinha tem moradores nas ruas e comércio aberto

O terceiro dia de ocupação das tropas federais na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, começou com aparente tranquilidade neste domingo (24). Sem tiroteios desde a tarde de sábado (23), a população saiu às ruas, principalmente para fazer compras no comércio local.