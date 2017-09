A China afirmou que o rebaixamento do rating soberano do país pela Standard & Poor's, de AA- para A+ ontem, uma "decisão errada". Segundo o ministério de Finanças do país, "não há nada de novo" nas preocupações expressadas pela S&P sobre o aumento da dívida chinesa. O ministério também se comprometeu a continuar pressionando pelas reformas fiscais, além das questões relacionadas à dívida.

"É incompreensível que a S&P tenha rebaixado a nota de crédito da China nesta situação", dizia a nota do governo.

Pegar financiamento emprestado de companhias estatais, incluindo o financiamento de veículos, não são consideradas dívidas governamentais, segundo a lei chinesa, disse o ministério.

Na quinta-feira, a S&P foi a última das três principais agências de classificação de risco a rebaixar a nota de crédito da China. Segundo a agência, a ação refletiu a avaliação de que um "um período prolongado de forte crescimento de crédito aumentou os riscos financeiros e econômicos da China". Fonte: Dow Jones Newswires.