A China advertiu nesta terça-feira que ninguém sairia vencedor de uma guerra com a Coreia do Norte, depois das afirmações do governo de Pyongyang segundo as quais Donald Trump teria "declarado guerra" ao país.

"Ninguém sairia vencedor de uma guerra na península coreana, que seria ainda pior para a região", disse o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Lu Kang, em uma entrevista coletiva.

* AFP