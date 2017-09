As empresas estabelecidas na China por entidades e por cidadãos norte-coreanos terão de fechar as portas antes de meados de janeiro - anunciou o ministro chinês do Comércio, nesta quinta-feira (28), em função da aplicação da última série de sanções adotada pela ONU.

O Ministério informou que as empresas têm 120 dias para fechar, a partir da adoção da resolução 2375 por parte do Conselho de Segurança em 11 de setembro. A medida também afeta joint ventures com companhias chinesas.

jug/bar/ra.zm/tt

* AFP