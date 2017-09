Um acidente na madrugada deste sábado, 23, acabou vitimando um homem de 28 anos. A colisão frontal registrada pela Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 133,6 da SC-110, em Rodeio, envolveu um caminhão Ford 11.000 de Indaial e um Hyundai HB20 de Pomerode, ambos municípios do Vale do Itajaí. Nesse último veículo, o condutor veio a óbito no local.

O motorista do caminhão, um homem de 30 anos, saiu ileso do acidente. A batida aconteceu às 4h40min da madrugada.

