Mais uma colisão frontal provocou a morte de uma pessoa em rodovias de Santa Catarina. Desta vez, o acidente ocorreu no quilômetro quatro da BR-153, em Água Doce, no Oeste do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, era por volta de 14h de quarta-feira (20), quando dois caminhões bateram de frente. Um dos motoristas, de 47 anos, que dirigia um Volvo com placas de São João morreu no local. O outro condutor, de 24 anos, que dirigia um Scania de Palmas, sofreu lesões graves e foi conduzido para o hospital.

Na noite de terça-feira, um casal também morreu em uma colisão frontal em Ponte Alta, na Serra Catarinense. O acidente ocorreu no quilômetro 196 da BR-116. Segundo a PRF, o casal que estava em um Fiat Uno Vivace, com placas de Curitibanos, foi atingido por um VW Golf de Ponte Alta do Norte que estaria tentando uma ultrapassagem.

O condutor do Uno, de 27 anos, e a passageira, de 19, morreram no local. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela PRF. O condutor do Golf sofreu apenas ferimentos leves.

Leia mais

Casal morre em acidente na BR-116, na Serra Catarinense

Concurso público que contrataria 70 oficiais da PMSC é suspenso

"Foi tudo consensual com base na AGU", diz reitor Luiz Cancellier