Um comerciante de Palhoça, na Grande Florianópolis, foi baleado por assaltantes logo após abrir o estabelecimento, por volta de 8h40min desta quarta-feira. A loja de roupas Iza Modas que fica na rua José Leonidio Vieira, no bairro Passa Vinte, foi invadida por três assaltantes armados.

Segundo uma funcionária que conversou com o DC por telefone mas não quis se identificar, ela e outras colegas foram trancadas no banheiro. A mulher não sabe se os criminosos roubaram algum produto ou dinheiro. Enquanto estava no banheiro, ouviu os disparos.

Como não viu o que aconteceu e ainda está em choque, a funcionária confirmou apenas que o proprietário e um dos assaltantes foram baleados.

— Ele (o proprietário) foi para o hospital e está bem — disse a funcionária.

A Polícia Militar confirmou que as duas pessoas foram baleadas durante o assalto. Mas não soube precisar quem efetuou os disparos. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Regional de São José.

O comerciante foi conduzido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar. Segundo os bombeiros, ele foi atingido por um tiro no tórax e outros disparos de raspão.

Os outros dois criminosos que participaram do assalto fugiram em um Fiat Linea. Eles abandonaram o veículo em outro local e conseguiram fugir.

