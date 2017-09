Você recebeu um aviso no celular recentemente informando que o seu aplicativo de mobilidade "está sob ameaça"? Isso está acontecendo porque a Uber, 99Taxis e o Cabify – que ainda não chegou em Santa Catarina – estão liderando uma campanha contra um projeto de lei que regulamenta a atividade. O texto já passou na Câmara e pode ir para o plenário do Senado nesta terça-feira (26).

As três principais empresas do setor que atuam no Brasil estão recolhendo um abaixo-assinado contra o PLC 28/2017, do deputado Carlos Zarattini, líder do PT na Câmara. Conforme a proposta, as empresas precisarão de autorização dos municípios para operar, assim como já ocorre com os táxis.

Passageiros que solicitam carona num dos três aplicativos estão recebendo, ao entrar no carro, uma lista de assinaturas e uma caneta para assinar e aderir ao movimento. "Este projeto pode inviabilizar o uso dos aplicativos de transporte, já que aumenta a burocracia, exige dos motoristas de aplicativos licenciamento com placas vermelhas e diminui a possibilidade das pessoas gerarem renda" argumentam as empresas.

O projeto altera a Lei 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, e regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. O deputado Carlos Zarattini defende que as empresas precisam se adequar à lei e cita como exemplo o caso da capital inglesa, onde a Uber perdeu a licença para operar.

"Com a proibição do Uber em Londres e o avanço do Projeto (PLC 28/2017), de minha autoria, que regulamenta aplicativos digitais no Senado, a empresa Uber está pagando por assinaturas a favor do sistema. Atitude que revela o desespero das multinacionais que agora tentam a qualquer custo impedir a regulamentação do sistema. Assim como acontece em vários países do mundo, seguiremos trabalhando para regulamentar no Brasil o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos digitais como Uber, Cabify e 99 Taxis. Não podemos que permitir que empresas multinacionais sigam promovendo concorrência predatória".

Protesto em Florianópolis

Nesta segunda-feira, motoristas de Uber protestaram em frente à Câmara de Florianópolis contra um projeto de lei da prefeitura que regulamenta a atividade na capital. Os profissionais são contra a parte do texto que limita apenas as placas de cidade a trabalharem. No entanto, durante o ato, os uberistas já estavam recolhendo assinaturas contra esse projeto de nível nacional.

