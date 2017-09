O concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), cuja provas teóricas foram aplicadas no dia 3 de setembro deste ano, foi suspenso nesta quarta-feira após o Ministério Público (MP) estadual entender que há indício de que informações extraoficiais sobre o concurso foram divulgadas. A informação foi confirmada pela própria PM, por meio de uma nota oficial assinada pelo tenente-coronel João Batista Réus, chefe do Centro de Comunicação social da PM. Ao todo, seriam contratados 70 oficiais, sendo 65 homens e cinco mulheres.

Ainda na nota, a polícia afirma que a seleção é promovida por um empresa especializada, que foi contratada pela própria corporação. Além disso, a PM pontua que, em conjunto com o MP, "investigará o ocorrido buscando confirmar a veracidade e apurar responsabilidades". Em junho deste ano, época em que foi o processo foi divulgado, a orientação era de que as inscrições para o concurso deveriam ser feita no site do instituto O Barriga Varde, responsável pelas provas.

O valor cobrado por inscrição foi de R$ 200 e, ao todo, o processo seria dividido em seis etapas antes da convocação, sendo a prova escrita a primeira delas. Este concurso estava dentro das 815 vagas prometidas pelo Estado a serem abertas em 2017. Até o final do ano, estão previstos também processos seletivos na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Instituto Geral de Perícias (IGP).

