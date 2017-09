1 - Concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina é suspenso

O concurso público da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), cuja provas teóricas foram aplicadas no dia 3 de setembro deste ano, foi suspenso nesta quarta-feira após o Ministério Público (MP) estadual entender que há indício de que informações extraoficiais sobre o concurso foram divulgadas. A informação foi confirmada pela própria PM.

Foto: Paulo Santana / Divulgação

2 - Prefeito de Rio do Sul tem o mandato cassado após denúncia de caixa 2 nas eleições

O prefeito de Rio do Sul José Thomé (PSDB) e o vice Paulo Cunha (PSD) tiveram o mandato cassado nesta quarta-feira pela Justiça Eleitoral. A sentença foi proferida pelo juiz Rodrigo Tavares Martins, da 26ª Zona Eleitoral. Em um inquérito com mais de 1,5 mil páginas, a decisão julga procedente a denúncia de caixa 2 da chapa de Thomé e Cunha nas eleições de 2016.

Foto: Divulgação / Divulgação

3 - Baixa umidade relativa do ar em SC exige cuidados

O sol e tempo seco em Santa Catarina derrubaram os índices de umidade relativa do ar. Algumas cidades, principalmente do Oeste, chegaram a registrar menos de 30%, sendo que o ideal é entre 50% e 80%. Com pouca umidade, alguns cuidados com a saúde são fundamentais. Além disso, aumenta o risco de incêndios.



Foto: Marco Favero / Diário Catarinense

4 - Maioria do STF vota por enviar segunda denúncia contra Temer à Câmara

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se manifestou, nesta quarta-feira (20), para que os trâmites da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer sejam analisados pela Câmara dos Deputados. Entre os 11 ministros da Corte, sete já se posicionaram contrariamente ao pedido da defesa do presidente – que pedia a suspensão da denúncia até que as provas contra Temer, obtidas por meio da delação do grupo J&F, sejam analisadas pelo Ministério Público e pelo próprio STF.

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

5 - Chapecoense perde para o Flamengo é eliminada da Sul-Americana

A Chapecoense perdeu para o Flamengo por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena da Ilha, e está eliminada da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, válido pelas oitavas de final da competição, os dois times haviam empatado sem gols na Arena Condá. Um empate com gols até serviria para o time catarinense. Mas o Verdão não resistiu muito tempo.

Foto: Mauro PIMENTEL / AFP