Florianópolis recebe nos próximos dias 21 e 22 de setembro o Mídia Sul, conferência que reúne no auditório da Fiesc especialistas em negócios, inovação e comunicação de todo o Brasil e internacionais. Nesta quinta edição, o tema será "Novas Tecnologias e o Planejamento da Comunicação". O Mídia Sul é realizado pela B21 Negócios em parceria com o Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina (Sinapro/SC), e tem as inscrições gratuitas para estudantes e profissionais da área.

O evento teve origem em 2009 com a criação do Mídia Santa Catarina. Acontece a cada dois anos e reúne os mais importantes nomes da publicidade e do mercado da propaganda para uma série de palestras gratuitas.

— O Mídia Sul deste ano tem tudo para ser o maior já realizado com recorde de inscrições. Nele as pessoas vão poder conferir os conceitos que estão sendo debatidos na área no mundo todo, como o uso da Big Data, das mídias onlines e da atual transformação do mercado de comunicação. — disse o diretor de planejamento do evento, Guilherme Deczka.

O Mídia Sul 2017 é uma realização da B21 Negócios em parceria com o Sinapro. Tem entre os apoiadores grandes instituições e empresas de comunicação, como a Acaert e a NSC Comunicação.

Serviço:

Midia Sul

Quando: 21 e 22 de Setembro

Onde: Fiesc/SC

Site oficial e inscrições: https://www.midiasul2017.com.br/

Confira quem serão os palestrantes da edição 2017:

Renato Fernandez

O brasileiro é o chefe criativo da TBWA/Chiat/Day, uma grande agência de Los Angeles (EUA), que possui contas importantes como da Nissan, Intel e Gatorade. O brasileiro iniciou sua carreira há 23 anos em Curitiba, e já trabalhou com clientes como Adidas, Gatorade, Volkswagen e Havaianas. Eleito um dos 100 publicitários mais criativos do mundo pela revista AdWeek. Apresentará a palestra "The Little Brazilian Way" - O jeitinho brasileiro na publicidade mundial.

Luiz Buono

Possui mais de 30 anos de experiência em comunicação, nas áreas de atendimento e planejamento em grandes agências e com esse experiência poderá agregar muito aos participantes do evento. Entre as agências que tem experiência estão J Walter Thompson, Y&R, DPZ, Leo Burnett, Publicis/Salles, DM9, entre outras.

Pyr Marcondes

Jornalista, consultor e autor. Foi repórter da revista IstoÉ, Jornal da Tarde e Playboy e diretor editorial para o Grupo Meio & Mensagem desde a década de 90. Trabalhou como Diretor de Criação na agência de publicidade Grottera & Cia. (TBWA) durante 10 anos e coleciona diversos outros cargos em agências, sendo um dos pioneiros em marketing e comunicação digital no país. É hoje Diretor Geral da M&M Consulting, empresa de consultoria e negócios para a indústria do marketing digital. Pyr Marcondes é autor de inúmeros livros sobre história da propaganda e sobre marcas. É hoje referência na indústria digital brasileira. É palestrante, membro de conselhos e consultor. O tema de sua palestra será “Agências e outros futuros”

Fernando Morgado

Foi consultor da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão (FENAERT). Atuou na área de inteligência de mercado do Sistema Globo de Rádio, onde também participou do planejamento estratégico e integrou o Comitê de Programação da Rádio Globo. Escritor, é autor dos livros Silvio Santos: a trajetória do mito (Matrix, 2017), Blota Jr.: a elegância no ar (Matrix, 2015) e Cómo hacer presentaciones exitosas (Ars Optika, 2017).

Viviane Camargo

Publicitária, trabalhou por duas décadas em agência, entre elas DM9DDB e MCCANN-ERICKSON. Se envolveu no mundo das grandes e desde 2010 é sócia-diretora da Aurora Branding, uma das primeiras e principais consultorias de estratégias de marca do Sul do país.