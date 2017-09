O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu para 10,8 na pesquisa de outubro do instituto GfK, mostrando leve diminuição ante a leitura de 10,9 de setembro, que havia sido a maior em quase 16 anos. O dado frustrou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço do índice, a 11, e sugere que a confiança vai se enfraquecer um pouco no próximo mês.

O GfK avalia que a solidez do mercado de trabalho continua sendo o motor por trás do consumo doméstico, que é um dos alicerces da economia alemã. No entanto, riscos globais, como o programa nuclear da Coreia do Norte, as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia (o chamado "Brexit) e o futuro da política comercial dos EUA, estão no radar dos consumidores, diz o instituto.

O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.