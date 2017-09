O trânsito nas principais ruas, avenidas e rodovias da Grande Florianópolis começou a se complicar por volta das 17h30min desta segunda-feira. Como de costume, os pontos mais críticos são as vias para sair da Ilha em direção ao continente e também as Avenidas Mauro Ramos e Beira-Mar Norte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-282, trecho da Via Expressa em Florianópolis, o trânsito era intenso com pontos de lentidão no sentido Ilha-Continente. Na BR-101, no trecho em São José, o fluxo de veículos também estava complicado por volta das 18h.

BR-282

No aplicativo de monitoramento do trânsito Waze, pelo menos quatro motoristas reportaram lentidão e engarramento na rodovia. Pelo Twitter, a PRF informa que o fluxo mais intenso é para quem segue no sentido Ilha-Continente. A velocidade média no trecho é de 20 Km/h e uma batida leve entre dois veículos por volta das 17h30min também contribui para a lentidão da via.

BR-101

Em são José há pontos com trânsito moderado, onde o motorista pode trafegar a uma velocidade média de 35 Km/h, e pontos com mais lentidão e retenção de fluxo, onde a velocidade média não ultrapassa os 20Km/h. Pelo mapa do aplicativo Waze é possível percebe que, logo após o Continente Shopping, o trânsito está mais complicado.

Elevado Francisco Dias Velho e entorno

Além da via do próprio elevado, a rua paralela também está congestionada. A velocidade média nas duas vias varia entre 12 Km/h e 14 Km/h. Outro ponto onde o fluxo está complicado para os motorista é na Avenida Governador Gustavo Richard. O trânsito ali já está lento a partir da Passarela Nego Quirido até depois no Ticen. Também há registro de congestionamentos nas avenidas Paulo Fontes, em frente ao Mercado Público, e Hercílio Luz, entre o Terminal Cidade de Florianópolis e a Rua José Jacques.

Avenida Beira-Mar Norte

Há registro de trânsito lento e pontos de congestionamento ao longe de quase toda a vida começando próximo à rotula do CIC até a Praça Governador Celso Ramos. Nesse trecho a média de velocidade relatada pelos motorista é de 17 Km/h. Na mesma via o trânsito volta a ficar complicado da praça até pouco depois da Praça dos Namorados. Nesse trecho há relatos de trânsito parado e, nos pontos de lentidão, a velocidade média é de 16 Km/h.

SC-404

No trecho da rodovia Admar Gonzaga há trânsito intenso no trecho entre a Comcap e a Epagri, sendo que também há lentidão em um ponto da Avenida da Saudade. Ao menos cinco motoristas alertaram para engarrafamentos no trecho. Por lá a velocidade média é de 16 Km/h.

Rua Deputado Edu Vieira e entorno

Registro de lentidão entre o Batalhão dos Bombeiros até próximo da Eletrosul. O trânsito também está complicado nas vias próximas, como na Lauro Linhares e na Delfino Conti, próximo ao HU, e na Rua João Pio Duarte Silva.

