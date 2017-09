MEGA SENA

Resultado do concurso nº 1971, sorteado na cidade de Guararema (SP):

04 - 10 - 41 - 44 - 52 - 54

Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 39 apostas ganhadoras, R$ 67.779,73

Quadra - 4 números acertados: 4001 apostas ganhadoras, R$ 943,83

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 27/09/2017: R$ 40.000.000,00

DUPLA SENA

Resultado do concurso nº 1697, sorteado na cidade de Guararema (SP):

1º sorteio: 04 - 09 - 18 - 20 - 30 - 35

2º sorteio: 02 - 11 - 17 - 19 - 24 - 36

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 12 apostas ganhadoras, R$ 5.480,44

Quadra - 4 números acertados: 870 apostas ganhadoras, R$ 86,39

Terno - 3 números acertados: 17472 apostas ganhadoras, R$ 2,15

Premiação - 2º sorteio

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 24 apostas ganhadoras, R$ 2.466,20

Quadra - 4 números acertados: 1210 apostas ganhadoras, R$ 62,11

Terno - 3 números acertados: 20640 apostas ganhadoras, R$ 1,82

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 26/09/2017: R$ 3.300.000,00

TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1086, sorteado na cidade de Guararema (SP):

01 - 06 - 13 - 15 - 19 - 35 - 66

Time do coração: Figueirense (SC)

Premiação:

7 números acertados: não houve acertador

6 números acertados: 8 apostas ganhadoras, R$ 19.968,67

5 números acertados: 434 apostas ganhadoras, R$ 525,83

4 números acertados: 7206 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 62601 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 11676 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 26/09/2017: R$ 9.400.000,00

QUINA

Resultado do concurso nº 4489, sorteado na cidade de Guararema (SP):

13 - 23 - 26 - 42 - 79

Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 50 apostas ganhadoras, R$ 6.776,35

Terno - 3 números acertados: 5341 apostas ganhadoras, R$ 95,39

Duque - 2 números acertados: 133967 apostas ganhadoras, R$ 2,09

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 25/09/2017: R$ 1.300.000,00

FEDERAL

Resultado do concurso nº 05217, sorteado na cidade de Guararema (SP):

1º: bilhete 50592 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º: bilhete 54233 - valor do prêmio R$ 36.000,00

3º: bilhete 45069 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º: bilhete 59379 - valor do prêmio R$ 24.700,00

5º: bilhete 07274 - valor do prêmio R$ 20.146,00

Os bilhetes ganhadores do 1º prêmio, série A e B, foram distribuídos para Divinópolis (MG).