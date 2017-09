O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado envolto em uma lona plástica na manhã desta quinta-feira (21), em Joinville. A ocorrência foi registrada na rua Botucatu, no bairro Ulysses Guimarães, Zona Sul da cidade, por volta das 7h.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima identificada como Maicon Douglas Vargas, foi localizada já sem vida e com marcas de tiros. Ele estava embaixo de uma árvore, enrolado por um cobertor, e coberto pelo plástico. Informações preliminares davam conta de que o corpo estaria dentro de um saco de lixo.

Ainda conforme a PM, o homem teria sido atingido por ao menos dois disparos de arma de fogo, um deles na cabeça e outro no braço. Não houve esquartejamento. A suspeita inicial é de que o jovem tenha sido morto em outro local e transportado para o terreno, onde foi localizado por populares.

O 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que ainda não se sabe o motivo e as circunstâncias do crime. A Polícia Civil de Joinville também esteve no local na manhã desta quinta-feira para investigar o caso. O corpo foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP).