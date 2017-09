A matéria publicada anteriormente tinha uma incorreção no texto. A reivindicação dos servidores diz respeito à função de analista, que é um cargo de nível superior, e não de técnico, como havia sido informado. Segue o texto corrigido.

Dezenas de servidores do Banco Central fizeram um protesto silencioso no prédio da instituição, pouco antes da coletiva de imprensa sobre o Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Eles se reuniram do lado de fora do auditório da coletiva, no primeiro andar do edifício do BC, e formaram um corredor na passagem para a entrevista.

Vestidos de preto, eles se mantiveram em silêncio por vários minutos. Depois, bateram palmas por cerca de dois minutos. O diretor de Política Econômica do BC, Carlos Viana de Carvalho, responsável pela entrevista sobre o RTI nesta quinta-feira, 21, ainda não havia chegado.

Os servidores reivindicam a inclusão da chamada "emenda 51" na medida provisória 784, sobre novo marco punitivo de instituições financeiras. Esta emenda, retirada do texto final na comissão mista que analisou o tema, determina que a função de analista do BC (de nível superior) passe a ser nomeada de auditor - assim como ocorre na Receita Federal.

Esta mudança abriria espaço para a valorização da carreira.