Tramita há 10 dias na Assembleia Legislativa de Santa Catarina um pacote de projetos da Defensoria Pública do Estado que promove mudanças na estrutura do órgão. Entre as medidas propostas estão a criação de plano de carreira e vencimentos para servidores, um fundo de aparelhamento e 65 vagas de defensores públicos. Os textos estão agora com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da assembleia, Jean Kuhlmann (PSD), que ainda não definiu as relatorias. Como a Defensoria é um órgão com autonomia, o governo do Estado não teve participação, influência ou poder de decisão nas propostas.

O governo do Estado afirmou que os projetos de lei da Defensoria Pública do Estado não foram submetidos previamente ao conhecimento do Poder Executivo antes do envio à Assembleia Legislativa. Dessa forma, considerando que os projetos têm repercussão financeira, a Secretaria da Casa Civil vai solicitar à Alesc que promova diligências ao Governo do Estado para análise das matérias pelo Grupo Gestor de Governo.

Para a criação das 65 vagas, a Defensoria se baseia em uma determinação constitucional de que até 2022, os estados tenham defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. Em Santa Catarina isso ainda não é realidade pela quantidade de profissionais atuando. Na justificativa, o Defensor Público Geral Ralf Zimmer Júnior também pontua que, em média, são criados 60 cargos de defensores a cada dois anos, seguindo um planejamento de expansão para atender a demanda e que o projeto apenas dá continuidade a essa prática. Outro item da proposta permite que advogados da Justiça Militar e do juízo da Infância e Juventude aprovados em concurso do Tribunal de Justiça de SC terão um prazo para optar pela carreira de defensor público.

Em relação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, a medida atende uma previsão legal e em Santa Catarina foi exigida uma lei para regulamentação. O objetivo principal do fundo é regularizar os honorários da defensoria, que hoje ficam parados, depositados em juízo em contas que a Defensoria não tem acesso.

— Os honorários da Defensoria só podem ser usados para reaparelhamento, compra de material de expediente, tecnologia. É vedada a distribuição de ganhos ou pagamento de eventos. Hoje, quando a Defensoria ganha, fica para depósito em juízo e não podemos movimentar. Tem direito (de usar para aparelhamento), mas não pode usar — explica Ralf.

Já o plano de carreira para os cerca de 500 servidores busca equiparar os profissionais com os de outras categorias semelhantes, conforme a Defensoria. A justificativa do projeto traz como exemplo quem trabalha em cargos similares no Ministério Público, Tribunal de Justiça e Procuradoria Geral do Estado, que em alguns casos ganha o dobro do servidor da Defensoria.

Outro projeto assegura aos negros, indígenas e portadores de deficiência percentuais das vagas oferecidas nos concursos públicos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, para ocupar cargos efetivos. Há, ainda, uma proposta que cria um cargo comissionado de Diretor de Credenciamento e 20 cargos comissionados de Assessor de Credenciamento na Defensoria.

De acordo com Ralf Zimmer Júnior, os projetos não devem trazer grande impacto financeiro ao Estado. O projeto das cotas não eleva custos e o do Fundo de Aparelhamento apenas regulariza uma situação que já é direito da Defensoria. Para as outras medidas, que envolvem questões financeiras e orçamentárias, a garantia é de que outras ações vão equilibrar os gastos. Ele explica, por exemplo, que existem 15 defensorias com apenas um defensor e foi herdada uma estrutura com locação de imóvel e terceirizados. Como a equipe é mínima, a Defensoria tem buscado acomodar esses profissionais em escolas ou tribunais de júri dos fóruns quando esses espaços não estão sendo usados.

— Nossa gestão é muito enxuta, temos cooperação de várias secretarias do governo, renegociamos contratos de aluguel de imóveis. A ideia é absorver (o impacto financeiro) pelas nossas mudanças de custeio. Cortamos serviços terceirizados, estamos com austeridade no custeio para dar dignidade ao nosso servidor — destaca o Defensor Público Geral.

Outra questão que deve ajudar é a racionalização da saúde. Nas próximas semanas deve ser assinado um convênio entre a Defensoria do Estado e a Defensoria Pública da União, que direcionará as demandas mais caras de remédios e procedimentos ao governo federal.

A Defensoria Pública de Santa Catarina tem 99 defensores e está presente em 24 cidades, com um total de 500 colaboradores. O orçamento hoje é de R$ 40 milhões. Em abril de 2018, será preenchida mais 21 vagas, através de concurso, totalizando 120 defensores. Esse ano, a perspectiva é que se atenda mais de 500 mil pessoas. A instituição aumentou em mais de 100% a sua atuação direta, e está prestes a cobrir o atendimento do cidadão carente via credenciamento de advogados, onde ainda não está presente.

