Os curdos do Iraque começaram a votar nesta segunda-feira (25) em um referendo de independência que deve abrir o caminho para um Estado - uma reivindicação de quase um século.

Estimulada pelo presidente curdo, Massud Barzani, a votação acontece na região autônoma do Curdistão (norte do Iraque), que inclui as províncias de Erbil, Solimaina e Duhok, assim como nas zonas que os curdos disputam com o governo central iraquiano.

A consulta representa um desafio para o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, que prometeu adotar "as medidas necessárias" para preservar a unidade nacional.

Preocupados com a possibilidade de que suas minorias curdas tentem seguir o exemplo, países vizinhos como Turquia e Irã também ameaçaram adotar represálias.

A pedido do Iraque, o Irã proibiu os voos para o Curdistão iraquiano. O país também fechou as fronteiras com o Curdistão iraquiano.

Já o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou o fechamento de sua fronteira com o norte do Iraque e ameaçou suspender as exportações curdas de petróleo através do território turco.

O governo iraquiano também pediu aos sócios que negociem apenas com Bagdá as questões relacionadas ao petróleo.

O Curdistão produz em média 600.000 barris por dia, e 550.000 são exportados através da Turquia.

Os locais de votação permanecerão abertos até 18h (12h de Brasília). Um total de 5.375.000 eleitores estão registrados.

Uma grande multidão votou logo após a abertura das zonas eleitorais nas duas maiores cidades da região, Erbil e Solimania.

De acordo com a agência curda Rudaw, o presidente Massud Barzani, sorridente e com uma vestimenta tradicional, votou cedo.

No total, 12.072 centros de votação foram estabelecidos na região autônoma do Curdistão e em outras áreas disputadas entre os curdos e o governo central iraquianos.

Os primeiros resultados serão anunciados 24 horas depois da votação, mas existem poucas dúvidas sobre a provável vitória do "Sim".

Divididos entre Iraque, Síria, Irã e Turquia, os curdos nunca aceitaram o tratado de Lausanne de 1923, o qual os deixou sem um Estado independente.

No domingo, o presidente curdo, Massud Barzani, garantiu que será inflexível.

"A associação com Bagdá fracassou e não vamos retomá-la. Chegamos à convicção de que a independência permitirá não repetir as tragédias do passado", disse.

Já o primeiro-ministro iraquiano rejeitou a separação em um discurso.

"Tomar uma decisão unilateral que afeta a unidade do Iraque e sua segurança, assim como a segurança da região, com um referendo de separação vai contra a Constituição e a paz civil", denunciou Haider al-Abadi.

* AFP