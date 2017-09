A Divisão de Furtos e Roubos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DFRV/Deic) apreendeu no começo desta semana um adolescente de 14 anos suspeito de ter roubado um carro usado pela Casa Militar do governo de Santa Catarina. O assalto ocorreu no dia 23 de agosto, quando um funcionário foi abordado ao chegar em casa, no Bairro Coqueiros, na região Continental de Florianópolis.

Na ocasião, o criminoso levou o Toyota Corolla usado para a segurança do vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira (PMDB), e dois celulares do policial militar que conduzia o veículo. Segundo a Deic, o adolescente usou um revólver para ameaçar a vítima. O carro foi encontrado no dia seguinte no Bairro Costeira do Pirajubaé.

Com o apoio do Instituto Geral de Perícias (IGP) através de exames das digitais encontradas no carro, o adolescente foi identificado como sendo um dos autores do crime. A vítima também reconheceu o rapaz apreendido. Em depoimento, segundo a Deic, o autor confessou o crime e disse que agiu sozinho.

No entanto, os agentes procuram por mais uma pessoa que estaria envolvida no crime. O caso será concluído pela Delegacia de Proteção à Criança, Mulher e Idoso (DPCami) da Capital.