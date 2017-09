Um tremor de magnitude 5,3 e outro de 2,8 foram registrados neste sábado (23) na província de San Juan, a oeste da Argentina, com uma diferença de apenas 23 minutos entre ambos, informou o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica (Inpres).

"Não foram reportados danos ou feridos. Isso é bastante normal em San Juan, não deve provocar alarme", declarou Gerardo Sánchez, técnico do Inpres para o canal Crónica TV.

O primeiro tremor, de 5,3 graus, ocorreu às 17H25 GMT (14H25 no horário de Brasília) e foi registrado a 129 km de profundidade. Seu epicentro estava localizado a 93 km a noroeste da cidade de San Juan, que está a 1.200 km a oeste de Buenos Aires, de acordo com os dados preliminares publicados no site do Inpres.

A cidade de Iglesia, que possui cerca de 10.000 habitantes, está localizada a 47 km do epicentro e foi a que mais sentiu o tremor.

O segundo episódio, de 2,8 graus, aconteceu às 17H48 GMT (14H48 no horário de Brasília), com epicentro a 38 km a noroeste de San Juan e a 104 km de profundidade.

San Juan, uma zona sísmica limítrofe com a cordilheira dos Andes, sofreu em 1944 um terremoto de 7,0 graus e uma profundidade entre 11 e 16 km, que causou mais de 5.000 mortes.

