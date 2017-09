O presidente da República, Michel Temer, está em São Paulo neste sábado, 23, sem compromissos oficiais, com retorno a Brasília previsto para o fim da tarde, conforme sua assessoria. Neste sábado, o presidente comemora aniversário de 77 anos.

No início da tarde, houve uma movimentação em frente à casa do presidente, no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital.

Um carro deixou o local, seguido por uma escolta. Não foi possível identificar quem o ocupava. A assessoria de Temer não informou detalhes.