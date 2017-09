Na pauta do Congresso desde o fim do recesso parlamentar, a reforma política segue tramitando em comissão especial e, para que as mudanças aprovadas vigorem já nas eleições do ano que vem, é preciso que todos os pontos sejam votados, aprovados e promulgados até o dia 7 de outubro. Lembrando que tanto na Câmara, como no Senado as propostas passam duas votações, em primeiro e segundo turno. Ao longo desses quase dois meses, alguns pontos, como o chamado distritão, já passaram pela análise dos parlamentares e foram descartados.

Nesta terça-feira, o plenário da Câmara dos Deputados retomou a votação da reforma com a análise do Projeto de Lei 8612/17 e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 282/16 em segundo turno. Segundo a assessoria de imprensa da Casa, com a paralisação das votações da PEC 77/03, que mudava o sistema eleitoral para eleições proporcionais, o distritão, e que também previa a criação de um fundo público para financiar as campanhas, os deputados focam agora em tentar criar o fundo por meio do PL 8612/17, já aprovado pela comissão especial da reforma política.

Esse mesmo PL, no entanto, ainda prevê modificações em outros pontos da Lei dos Partidos, Lei das Eleições e do Código Eleitoral, como os limites para gastos com campanha para cada cargo disputado _ valendo para o pleito do ano que vem _ e também o horário da divulgação das propagandas eleitorais.

Paralelamente, no Senado, conforme a assessoria de imprensa da Casa, foram apresentadas 20 emendas ao PLS 206/2017, que cria o fundo especial de financiamento de campanha e acaba com a propaganda partidária e o horário eleitoral gratuito. O dinheiro da compensação fiscal que a União paga às emissoras pela veiculação desses programas seria repassado ao fundo. Nas emendas, os parlamentares sugerem fontes alternativas para o custeio das eleições.

Já a PEC 282/16, com origem do Senado, teve o texto-base aprovado na Câmara dos Deputados, em primeiro turno por 384 votos favoráveis e 16 contrários, no começo de setembro. Essa proposta além de vedar coligações para eleições proporcionais (deputados e vereadores) _ válido para o pleito de 2020 _, também estabelece critérios para acesso ao fundo partidário e ao tempo para propaganda em rádio e TV, a chamada cláusula de barreira.

Nesta terça-feira, conforme a assessoria de imprensa da Câmara, os deputados podem votar, agora em segundo turno, os destaques ao texto-base da PEC, já aprovado no plenário. Ainda restam três destaques que precisam ser analisados. Um deles, de autoria do PSOL, pretende, segundo a assessoria da Câmara, retirar do texto a autonomia concedida aos partidos para definir a quantidade e o tempo de duração de diretórios permanentes e provisórios.

