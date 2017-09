O fluxo cambial do ano até o dia 15 de setembro ficou positivo em US$ 6,295 bilhões, informou nesta quarta-feira, 20, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 7,599 bilhões.

A retirada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 15 de setembro foi de US$ 33,623 bilhões. Este resultado é fruto de entradas no valor de US$ 330,510 bilhões e de envios no total de US$ 364,133 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 15 de setembro ficou positivo em US$ 39,918 bilhões, com importações de US$ 96,422 bilhões e exportações de US$ 136,340 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 20,401 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 36,751 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 79,188 bilhões em outras entradas.

Setembro

Depois de registrar saída líquida de US$ 698 milhões em agosto, o País registra fluxo cambial positivo de US$ 2,161 bilhões em setembro até o dia 15, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 1,327 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 22,246 bilhões e de retiradas no total de US$ 20,919 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de setembro até o dia 15 é positivo em US$ 834 milhões, com importações de US$ 5,761 bilhões e exportações de US$ 6,595 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,131 bilhão em ACC, US$ 1,272 bilhão em PA e US$ 4,192 bilhões em outras entradas.

Semana

O BC também informou que o fluxo cambial da semana de 11 a 15 de setembro ficou positivo em US$ 3,413 bilhões.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de dólares na semana de US$ 2,785 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 14,531 bilhões e de envios no total de US$ 11,745 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. Destaque para a última sexta-feira, dia 15, quando US$ 3,150 bilhões líquidos entraram no País pela via financeira.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 624 milhões, com importações de US$ 3,023 bilhões e exportações de US$ 3,650 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 527 milhões em ACC, US$ 618 milhões em PA e US$ 2,506 bilhões em outras entradas.