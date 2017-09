As reservas de petróleo nos Estados Unidos aumentaram na semana passada um pouco mais que o previsto, enquanto que as perturbações do furacão Harvey continuavam sendo sentidas, de acordo com as cifras difundidas nesta quarta-feira pelo departamento de Energia.

Na semana terminada em 15 de setembro, as reservas comerciais de petróleo aumentaram 4,6 milhões de barris e totalizaram 472,8 milhões, enquanto que os analistas entrevistados pela agência Bloomberg previam em média uma alta de 3,9 milhões de barris.

As reservas de gasolina diminuíram 2,1 milhões de barris, a 216,2 milhões de barris, como antecipavam os analistas.

Harvey gerou inundações quando atingiu o litoral do Golfo do México em 25 de agosto e nos dias posteriores. Cerca de 25% da capacidade de refino dos Estados Unidos ficou fora de serviço.

As reservas estratégicas voltaram a cair 1,6 milhões de barris, como na semana anterior. A fim de reduzir o risco de falta de gasolina depois da passagem de Harvey, a administração autorizou a entrega de até 5 milhões de barris de suas reservas estratégicas às refinarias que tinham problemas de abastecimento.

