Os Estados Unidos decidiram nesta terça-feira impor uma tarifa anti-dumping de 220% às aeronaves de transporte civil CSeries fabricadas pela companhia canadense Bombardier, anunciou o Departamento de Comércio.

A fabricante americana Boeing havia anunciado que as aeronaves da Bombardier, com uma capacidade de entre 100 e 150 postos, tinham recebido subsídios públicos e eram vendidas abaixo do preço de custo.

Tanto Canadá como Grã Bretanha, onde partes desses aviões foram fabricados, haviam advertido Washington sobre as consequências de adotar a medida.

"Os Estados Unidos dão uma grande importância às relações com o Canadá, mas mesmo os nossos aliados mais próximos devem respeitar as regras", disse o secretário de comércio dos Estados Unidos Wilbur Ross em um comunicado.

"Os subsídios públicos acordados por governos estrangeiros são algo que a administração Trump se leva muito a sério", acrescentou.

Esta decisão, que deve ser confirmada até 12 de dezembro, criará mais tensões nas relações entre Ottawa e Washington, já conturbadas pela renegociação em curso do Nafta.

* AFP