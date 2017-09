Os Estados Unidos têm muitas opções militares contra a Coreia do Norte, inclusive algumas que não põem Seul em risco, informou nesta segunda-feira o secretário americano da Defesa, Jim Mattis.

Os comentários do chefe do Pentágono se enquadram em um aumento da pressão dos Estados Unidos sobre Pyongyang, e na ameaça de destruição da Coreia do Norte caso prossiga com seu programa nuclear e balístico.

"Há muitas opções militares, em acordo com nossos aliados, que tomaremos para defender nossos aliados e nossos interesses", disse Mattis a jornalistas no Pentágono.

O secretário não deu detalhes, mas respondeu afirmativamente quando perguntado se estas opções não colocariam Seul em grave risco.

Mattis também confirmou que Washington e Seul discutiram a possibilidade de enviar armas nucleares táticas e de tamanho limitado à Coreia do Sul.

Espera-se que o programa nuclear de Pyongyang seja um dos temas centrais do discurso do presidente Donald Trump na Assembleia Geral das Nações Unidas, nesta terça-feira. O tema também deverá dominar as reuniões que manterá com líderes de Coreia do Sul e Japão durante a semana.

As tensões aumentaram quando o regime norte-coreano de Kim Jong-Un testou uma bomba de hidrogênio, muito mais potente que a bomba atômica, e disparou um míssil balístico que sobrevoou o Japão na sexta-feira passada, uma resposta a novas sanções da ONU.

Em meio a apelos para que os Estados Unidos e o Japão derrubassem estes mísseis, Mattis disse não ter havido necessidade de fazê-lo porque não eram uma ameaça direta.

